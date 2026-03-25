Патриотический слет прошел в Дмитровском округе

В минувшее воскресенье в парке «Сосновый бор» собрались более сотни жителей округа, чтобы стать участниками патриотического слета «Наследники Победы». Организаторы сделали акцент на живом общении поколений и практических форматах работы с молодежью.

Парк в Дмитрове стал местом притяжения для школьников, активистов молодежных объединений и ветеранов. С самого начала работы площадки здесь развернулась насыщенная программа. Со сцены звучали песни военных лет в исполнении творческих коллективов Центрального дворца культуры «Созвездие», а зрители активно подпевали знакомым мелодиям.

Юных гостей особенно привлекла интерактивная зона. Ребята попробовали свои силы в лазертаге, где учились выстраивать тактику и действовать как единая команда. Рядом расположилась выставка атрибутики и экипировки: желающие могли примерить элементы обмундирования и сделать снимки на фоне исторических декораций.

Одним из ключевых моментов стала фотовыставка «Перемиловская высота», подготовленная Музейно-выставочным комплексом «Дмитровский кремль». Экспозиция напомнила посетителям о подвиге защитников, которые в годы Великой Отечественной войны стояли насмерть на рубежах дмитровской земли. Для гостей также работала самоварная станция, где все желающие пили чай с угощениями и делились впечатлениями.

Организаторами выступили ЦДК «Созвездие», спортивно-развлекательный комплекс «Патриот» и военно-патриотическое объединение «Рокот». Коллеги из этих учреждений отметили, что совместная работа позволила сделать программу максимально разнообразной и интересной для всех возрастов.

«Сегодня мы видим, как наши дети искренне интересуются историей, с уважением общаются с ветеранами. Подобные встречи не просто знакомят ребят с прошлым, они закладывают основу для взрослой гражданской позиции, учат ценить вклад предков в нашу общую Победу. Отрадно, что традиции патриотизма на дмитровской земле продолжают жить и укрепляться», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.