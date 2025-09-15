Патриотический слет молодежи прошел в Подмосковье

Региональный слет проекта «Хранители истории» прошел в Мытищах 13 сентября. Как сообщили в Министерстве образования Московской области, проект помогает молодежи сохранять историческую память, развивать организаторские и творческие способности, а также углублять знания об истории своего региона.

На открытии слета присутствовали представители администрации округа, руководители школ и молодежных организаций, педагоги, а также участники специальной военной операции. С приветственными словами к участникам обратились начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Евгений Лукошников, председатель «Движения первых» Анастасия Бочарова, директор школы № 3 Иван Волков, руководитель педагогического объединения Денис Ковалев и участник спецоперации младший сержант Дарко.

Юнармейцы, кадеты и представители военно-патриотических клубов участвовали в разнообразных активностях: марш-броске, лазертаге, стрельбе, занятиях по медицинской подготовке, скалолазании и лекции по музейному делу. Кроме того, победителям регионального конкурса «Шеврон форму красит» и проекта «Именами героев» вручили награды.