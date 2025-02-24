Патриотический слет ко Дню защитника Отечества прошел в Дмитрове

Мероприятие к 23 Февраля состоялось в мотоклубе «Ночные волки» в Дмитрове. Участниками патриотического слета стали воспитанники местных объединений.

Побывали на событии глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин и председатель Совета депутатов Михаил Зернов. За победу поборолись ребята из объединений «Юный разведчик» и «Славяне».

Участники состязались в метании ножей, сборке и разборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки, вязании туристических узлов, оказании первой помощи. Также байкеры в этот день отметили новоселье на собственной базе.

«Члены клуба — это не просто мотоэнтузиасты, а настоящие патриоты. Более 15 лет они помогают ветеранам, детям и детским центрам. Сейчас клуб активно поддерживает бойцов на СВО: отправил более 40 тонн гуманитарной помощи, а некоторые члены клуба сами участвуют в спецоперации», — сказал Иван Курданин.

Кроме того, активисты объединения рассказали о том, что в будущем сезоне планируют адаптировать импортную мототехнику для производства в России с использованием отечественных компонентов.