Патриотический проект «Поезд памяти» стартовал в Одинцове

«Поезд памяти» прибыл на станцию центрального парка «Патриот». Ребята из восьми стран СНГ, которые на нем приехали, смогли осмотреть площадки парка, танковый музей и Дорогу Памяти.

«Поезд памяти» представляет собой обширный военно-патриотический проект. Ученики старших классов отправляются в путешествие по 15 городам, история которых тесно связана с эпохой Великой Отечественной войны. Они посещают места, где их предки вели бои, защищая Родину.

Встреча с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти» прошла под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она подчеркнула важность сохранения памяти о поколении победителей и о героизме людей в годы Великой Отечественной войны, а также выразила уверенность в том, что после возвращения домой школьники поделятся своими впечатлениями об этом путешествии, чтобы как можно больше людей узнало историю Великой Победы.

Школьники рассказали главе верхней палаты парламента о своих впечатлениях от путешествия и о новых друзьях из разных стран в ходе неформального общения. Сюрпризом для участников «Поезда Памяти» после экскурсии стал вечер у костра с песнями под гитару.

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