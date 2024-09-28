Лекцию о создании повести «А зори здесь тихие» провели в Химках

Мероприятие, посвященное 55-летию со дня первой публикации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», провели для гостей парка Толстого. Интересную лекцию прочитали в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Спикеры лекции Андрей Россиус и Александр Козлов рассказали о создании повести. Борис Васильев написал произведение, вдохновившись реальной историей женщин-солдат.

«Произведение Васильева стало символом мужества и самопожертвования, напоминанием о том, какую цену заплатил советский народ за победу в Великой Отечественной войне», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Жителям Химок также напомнили о подвигах современных российских бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции. Помимо этого, организаторы рассказали о работе волонтерского центра. Он помогает организовать сбор гуманитарного груза.

«Сегодня, когда наши солдаты вновь сражаются с нацизмом в ходе специальной военной операции, важно помнить уроки прошлого и быть единым народом», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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