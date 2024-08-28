Патриотический проект из Химок отметили на международном форуме

Директор школы № 8 в Химках, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева представила на международном форуме «Женщины в защиту Отечества» уникальный общественный проект «Химки. Успех в единстве поколений». Участие в собрании приняли свыше 250 человек со всех уголков России и из соседних государств.

Второй международный форум «Женщины в защиту Отечества» объединил представительниц прекрасного пола с активной гражданской позицией из разных сфер жизни государства. Они помогают воспитывать в подрастающем поколении идеи патриотизма, занимаются благотворительностью, участвуют в помощи раненым бойцам специальной военной операции и стоят на страже исторической памяти.

«Многие образовательные учреждения Химок стали площадками для реализации патриотических мероприятий. Отмечу, что „Химки. Успех в единстве поколений“ по достоинству оценили и участники форума», — рассказала Ольга Игнатьева.

Встреча прошла в Московском доме национальностей. Мероприятие организовал благотворительный фонд «Достойная память».

Напомним, что ученики и педагогический состав школы № 8 ранее участвовали в международной акции «Сирень Победы», организованной фондом.

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