Патриотический проект «Единой России» запустили в Солнечногорске

Проект «Единой России» «Успех V единстве поколений» стартовал в Солнечногорске. Он направлен на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

Цели и задачи проекта обсудили на заседании фракции партии в совете депутатов округа. Курировать инициативу будет руководитель фракции партии Ольга Гончар.

Глава городского округа Солнечногорск, секретарь местного отделения «Единой России» Константин Михальков акцентировал внимание на значимости объединения разных поколений. Он отметил, что в стране активно разрабатывается единый подход к патриотическому воспитанию, направленный на формирование любви и уважения к родине.

«Мы вместе с партией „Единая Россия“ опираемся на лучший опыт, который уже доказал свою эффективность: системная работа, в которой участвуют школы, общественные организации, ветераны, бойцы СВО. Мы говорим о героях, поддерживаем тех, кто вернулся, и показываем молодежи, что быть патриотом — это честь», — подчеркнул Константин Михальков.

Проект будет включать множество мероприятий, нацеленных на поддержку военнослужащих специальной военной операции, а также на формирование активного гражданского общества.