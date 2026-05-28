Патриотический пробег в поддержку инвалидов пройдет в Пушкино 10 июня

В Подмосковье продолжается реализация проекта «Регион свершений и возможностей», который инициировала общественная организация инвалидов «Колесница». Он направлен на поддержку инвалидов-колясочников, ветеранов СВО и других маломобильных жителей, а также на популяризацию их достижений.

Очередным мероприятием проекта станет патриотический пробег «Россия — страна возможностей», который пройдет 10 июня в Пушкино в преддверии Дня России и в рамках Года единства народов России.

В акции примут участие 20–25 инвалидов-колясочников из Подмосковья, которые проедут по центральным улицам города с российской символикой.

Маршрут пробега пройдет через Центральный парк культуры и отдыха, мемориал «Скорбящая мать», Советскую площадь и закладной камень памятника участникам СВО, где состоятся памятные митинги и возложение цветов.

Организаторы отмечают, что главная цель акции — показать активную гражданскую позицию людей с инвалидностью и повысить уровень патриотического воспитания в обществе. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Пушкинского округа, ГИБДД и Министерства социального развития Московской области.

После завершения пробега участникам вручат сертификаты, а по итогам акции планируется создание патриотического видеоролика для публикации в социальных сетях. Организаторы надеются, что в будущем проект станет ежегодным и будет проходить и в других городах Подмосковья.