Патриотический митинг прошел возле деревни Владычино в Химках

Патриотическую встречу, посвященную концу Московской битвы 1942 года, провели в Химках. Тематический митинг организовали на мемориальном захоронении около деревни Владычино в территориальном управлении Луневском.

Более 260 солдат и офицеров, которые сражались против фашистов во время Великой Отечественной войны, захоронены в этой братской могиле. Почтить память героев к мемориалу пришли десятки жителей Химок. Начался митинг с минуты молчания.

«Деревня Владычино была занята немецко-фашистскими захватчиками 29 ноября 1941 года, освобождена 8 декабря во время боевых действий под Москвой, когда 16-я армия под командованием генерал-лейтенанта Рокоссовского перешла в контрнаступление», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.