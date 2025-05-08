Патриотический мастер-класс для детей прошел в библиотеке в Чехове

В преддверии 9 Мая дети из группы продленного дня создали креативные поделки своими руками. Это мероприятие было организовано с целью познакомить подрастающее поколение с историей страны.

На мероприятии ребята смогли сделать бумажных голубей для ветеранов. Каждый участник старался выполнить подделку аккуратно и красиво. В этом им помогали сотрудники Центральной библиотеки.

Во время мастер-класса детям рассказывали о значении символа голубя. Кроме того, ребята познакомились с подвигами героев Великой Отечественной войны — солдат, которые сражались на фронте, и тружеников тыла, которые не щадили сил для поддержки армии. Им рассказали о мужестве и самоотверженности людей, которые в условиях войны проявляли невероятную стойкость и готовность к самопожертвованию ради общей победы.

Ребята получили множество положительных эмоций и приобрели новые навыки и знания. Все это помогло детям проявить творческие способности и стало важным шагом в формировании их гражданской позиции и патриотического сознания.