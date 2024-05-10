Патриотический марафон «Венок памяти» финишировал в Подмосковье | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 20:09 Патриотический марафон «Венок памяти» финишировал в Подмосковье Мишуков Артём Игоревич

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Патриотический марафон «Венок памяти Херсон — Красногорск» завершился в Подмосковье. Он начал свой путь в Херсонской области, затем продолжился по Запорожской области и сегодня прибыл в Красногорск.

Уже второй год подряд в преддверии 9 Мая проходит акция под названием «Венок памяти». В 2023 году организаторы провезли «Венок памяти», к которому все желающие могли прикрепить георгиевские ленты и свои поздравления ветеранам, через Донбасс и Новороссию к Мамаеву кургану в Волгограде. В этом году организаторы марафона решили почтить память жертв теракта, который произошел 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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На протяжении всего пути марафона жители разных регионов России могли прикрепить к венку записки со словами поддержки для участников специальной военной операции и фигурки белых журавлей — символа солидарности всей страны с родными погибших при теракте.

«Это патриотический марафон, который символизирует наше единство и сплоченность. В этом году мы решили выразить поддержку и сострадание тем, кто пострадал в результате трагического события — теракта в „Крокус Сити Холле“ в Красногорске. Мы начали наш путь в Херсонской области, в городе Скадовске, а закончили у стен „Крокус Сити Холла“, где сейчас люди приносят цветы в память о погибших», — рассказал автор акции, депутат Херсонской областной думы Игорь Черний.

На акцию пришли родители с детьми. Они принесли с собой белых бумажных птиц — журавликов и голубей. Дети читали стихи о любви к Родине.

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