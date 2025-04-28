Патриотический марафон «Фронтовая гармонь» прошел в Волоколамске

В Волоколамске состоялся ветеранский патриотический марафон «Фронтовая гармонь», приуроченный к 80-летию Великой Победы. Коллектив Гильдии гармонистов России под руководством поэта и народного гармониста Сергея Борискина выступил с концертами в социальных и культурных учреждениях.

Всего в рамках юбилея Победы артисты планируют провести 80 благотворительных концертов по городским и муниципальным округам Московской области. В Волоколамске музыканты посетили отделение «Активного долголетия», дома культуры «Космос» и «Текстильщик», а также Центр реабилитации слепых. Финальным мероприятием стал концерт в Детской школе искусств.

В программе прозвучали как песни военных лет, так и современные композиции, посвященные героям специальной военной операции, а также патриотические стихи и задорные солдатские частушки.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы ведется на высоком уровне.

«Подготовили большую праздничную программу, которая точно не оставит никого равнодушным. Отмечу, что в нашем округе уже сейчас проходят концерты, выставки и другие мероприятия, посвященные памятной дате», — сказала глава муниципалитета.