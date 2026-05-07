Патриотический квест ко Дню Победы прошел в Химках

6 мая в Химках в выставочном комплексе «Артишок» прошел тематический квест «Путь героя». Участники прошли задания, посвященные событиям Великой Отечественной войны, в рамках подготовки ко Дню Победы.

В ходе программы гости выполняли игровые задания и отвечали на вопросы по истории военных лет. Им предлагались задачи на логику и командное взаимодействие. Организаторы выстроили маршрут так, чтобы участники смогли вспомнить ключевые события и имена героев.

Квест стал частью проекта «Мир и согласие». Он был направлен на сохранение исторической памяти и работу с молодежной аудиторией.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов отметил значимость подобных форматов.

«Сегодня, когда в мире предпринимаются попытки исказить правду о подвигах нашего народа, особенно важно сохранять основные ориентиры. Знание истории остается нашим духовным щитом. Такие форматы помогают молодым людям воспринимать прошлое через реальные примеры», — сказал он.

В округе также подготовили другие события ко Дню Победы. В разных районах Химок запланированы памятные акции, возложения цветов, выставки и патриотические встречи.

Жители смогут присоединиться к онлайн-проектам «Бессмертный полк» и «Мой герой», а также принять участие в международной игре «Наша Победа». Отдельные площадки будут работать для передачи слов благодарности ветеранам через онлайн-сервисы.