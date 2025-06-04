Патриотический квест для участников «Активного долголетия» провели в Подмосковье

Патриотический квест для участников клуба «Активное долголетие» провели в Орехово-Зуеве. Его посвятили 80-летию Победы. Мероприятие посетили более 250 пенсионеров из 11 округов Подмосковья.

Команды клуба из разных округов прошли испытания на 19 тематических площадках. Для них подготовили задания на ловкость, силу и смекалку, а также умение работать в команде и знание истории.

«Наше мероприятие — это дань памяти и уважения. Пусть оно станет примером для молодёжи. Желаю всем командам победы и вдохновения, чтобы, вернувшись домой, вы рассказали своим землякам о том, как важно хранить память о Великой Победе» — сказала начальник социальной защиты Марина Гальченко.

Участники клуба соревновались в меткости, разгадывали зашифрованные послания, показывали навыки оказания первой помощи, а также пели песни военных лет и собирали снаряжение.

В завершение активных долголетов отметили дипломами.