Патриотический концерт прошел в Солнечногорске

Мероприятие провели в рамках партийного проекта «Успех в единстве поколений». Тематическая программа была посвящена событиям 1941 года, когда советские воины защищали Москву на ближних подступах.



«Важно сохранять память о героических страницах нашей истории и через такие встречи вовлекать молодежь, передавая им правду о подвиге нашего народа», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.



Для зрителей подготовили концертную программу с участием вокалистов городского округа. Кроме музыкальных номеров, гостям рассказали о событиях Великой Отечественной войны, связанных с обороной неба Москвы.



«„Успех в единстве поколений» — долгосрочный проект, направленный на формирование исторической грамотности и патриотического воспитания. Дети должны знать свои корни и историю защитников нашей Родины», — подчеркнула Ольга Гончар.



Патриотическая работа в городском округе ведется на постоянной основе. В образовательных учреждениях регулярно проводят уроки мужества, организуют тематические выставки, а также патриотические игры и квесты.