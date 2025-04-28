Патриотический концерт пройдет в Химках 29 апреля

На базе школы № 30 в Химках состоится тематический концерт, приуроченный к важной исторической дате — принятию постановления о создании школ рабочей молодежи в СССР. Мероприятие объединит творческие выступления и патриотическую встречу.

Тематический концерт, посвященный годовщине принятия постановления о создании школ рабочей молодежи в Советском Союзе пройдет 29 апреля в 13:00. Свои творческие номера представят воспитанники детских садов и школьники округа.

«Мероприятие объединит и детей, и взрослых. Сейчас это как никогда важно. Гости узнают об интересном историческом событии», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

В завершении встречи состоится беседа о поддержке участников специальной военной операции и их семей. Перед присутствующими выступит участник боевых действий Николай Колодяжный.

Постановление о создании школ рабочей молодежи приняли в СССР в 1944 году. Эти учебные заведения готовили кадры для промышленности и сельского хозяйства, что стало особенно важным в годы восстановления страны после войны.

Мероприятие пройдет в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках. Как подчеркнула депутат Татьяна Кавторева, подобные встречи направлены на формирование активной гражданской позиции, чувства гордости за страну и готовности вносить вклад в ее развитие.