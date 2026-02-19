Патриотический концерт о любви к Родине прошел в Воскресенске

В доме культуры «Юбилейный» состоялась концертная программа «Патриотический аккорд». Зрители погрузились в атмосферу любви и гордости за свою страну.

На сцене выступили юные гитаристы студии «Музыкальная лаборатория» под руководством Оксаны Белобородовой. Их исполнение заставило зрителей почувствовать единение с Родиной. Солистка вокальной студии «Солнечный зайчик» Анастасия Левина вместе с участниками ансамбля «Созвездие» душевно исполнили песни о России.

Участники театральной студии «Возможно!» Федор Санин и Хосият Ризвонова прочитали стихи, посвященные родной земле. Приглашенные гости Сергей Молодцов, Олеся Шидловская и Роман Белобородов спели о героизме предков и красоте русской природы.

«Каждая песня стала маленьким гимном любви к России, вызывая у зрителей бурю эмоций», — поделились организаторы концерта.

Программа объединила людей разных возрастов и поколений. Она напомнила, как важно ценить свою страну, гордиться ее историей и вносить вклад в ее процветание.