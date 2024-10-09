Посвященный годовщине битвы за Кавказ патриотический вечер провели в Химках

Театр «Наш Дом» стал площадкой для проведения патриотического концерта и тематического литературного вечера. Мероприятие приурочили ко Дню победы советских солдат над немецкими войсками в битве за Кавказ.

Жителям рассказали интересные исторические факты и представили литературные произведения от авторов, заставших знаменательные события.

«Битва за Кавказ — одно из важнейших событий в истории России. Этот подвиг останется в веках как пример патриотизма и отваги», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Встреча прошла в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он призван напомнить жителям о важности сохранения традиций и исторического наследия.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».