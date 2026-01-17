Патриотический концерт «Дорога жизни» пройдет в Химках 27 января

Мероприятие состоится в Центральной детской школе искусств. Оно посвящено освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Концерт начнется в 18:00 по адресу: улица Чапаева, дом 6. Для всех желающих вход свободный.

Директор Центральной детской школы искусств и муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что такие патриотические мероприятия в школе проходят регулярно, а долг педагогов — через музыку и искусство рассказывать детям о мужестве, стойкости и любви к Отечеству.

Главным событием вечера станет выступление оркестра русских народных инструментов «Русская мозаика» под руководством заслуженного работника культуры Дениса Баранова. Музыканты исполнят произведения, посвященные блокадным годам, а поддержат их солисты-струнники из школьного отдела народных инструментов.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул, что культура и искусство служат мощным инструментом воспитания патриотизма. Он отметил, что когда дети сами исполняют музыку о подвигах предков, они глубже воспринимают историю, поэтому так важна системная патриотическая работа с молодежью.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов добавил, что в округе ежедневно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и спортивные мероприятия. Каждое такое событие, по его словам, способствует формированию крепкого и осознанного общества.