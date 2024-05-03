Патриотический конкурс «Любовью жив Герой» пройдет в Подмосковье | 360°

03 мая 2024, 18:08
Патриотический конкурс «Любовью жив Герой» пройдет в Подмосковье
В Подмосковье объявили конкурс «Любовью жив Герой», приуроченный ко Дню Победы. Принять в нем участие могут юные жители региона с 12 до 18 лет. Заявки принимаются до 15 мая.
По правилам конкурса участникам нужно написать сочинение или снять клип. Тема — кто такой настоящий герой.
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По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, конкурс «Любовью жив Герой» призван через творчество побудить молодых людей изучать историю своей страны.
«Напомнить ребятам о важности подвига, рассказать, что и в наши дни мы являемся свидетелями настоящего героизма в зоне проведения СВО, самоотверженности, истинного патриотизма», — рассказала Швелидзе.
Конкурс является частью театрально-музыкального проекта Центра креативных индустрий «Новый город» «Судьба человека. Первая весна» — спектакля, в основу которого легли реальные истории жителей Подмосковья, участников СВО и Великой отечественной войны.
Подведение итогов и награждение победителей состоится 16 мая.
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