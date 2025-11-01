Патриотический конкурс чтецов прошел в Воскресенске

В Доме культуры села Барановское в городском округе Воскресенск накануне Дня народного единства прошел конкурс чтецов «Россия — это мы!». Мероприятие провели в рамках программы «Мир и согласие. Новые возможности».

Участники и гости исполнили гимн Российской Федерации. Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура поздравил всех присутствующих с наступающим праздником.

Первое место среди дошкольников занял Лев Поляков, среди чтецов в возрасте от семи до 17 лет лучшим был Савелий Федоров, среди старших участников победил Дмитрий Негрешнов. Самый младший выступающий, Илья Негрешнов, стал обладателем Гран-при.

Всем участникам в нараду вручили благодарственные письма, грамоты и памятные подарки. С патриотическими песнями о Родине, России и о единстве нашего народа выступили воспитанники концертной студии «Таланты без границ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.