Патриотический клуб «Сова» в Химках отметил 12-летие

Химкинский патриотический клуб «Сова» имени Дмитрия Кириллова отметил 12-летие со дня основания. Дмитрий Кириллов геройски погиб в зоне СВО и был посмертно награжден орденом Мужества.

Торжественное событие собрало в стенах многофункционального социального комплекса «Восход» первых лиц городского округа Химки, представителей администрации, воспитанников клуба и жителей.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и депутат Татьяна Кавторева поблагодарили руководство и воспитанников клуба за важную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

«Клуб „Сова“ — это настоящий центр патриотического воспитания в Химках. За время своего существования он доказал свою исключительную важность, воспитывая ребят в духе мужества, дисциплины и любви к Родине. Мы и дальше будем всецело поддерживать клуб „Сова“ в его благородном деле по воспитанию настоящих граждан и защитников Отечества!» — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес руководителя клуба Ольги Кирилловой, которая продолжает дело своего супруга. Сегодня Ольга не только руководит клубом, но и представляет Химки в финале регионального конкурса «Женщина — Герой».

За 12 лет «Сова» подготовила сотни юных патриотов. Ребят здесь ждет комплексная программа: от интенсивных спортивных тренировок и обращения с оружием до парашютной подготовки.