Патриотический клуб провел акцию «Быть здоровым — это модно!

Спортивно-патриотический клуб «Ярополк» организовал ежегодную международную акцию «Быть здоровым — это модно!», посвященную Году единства народов России. Мероприятие прошло в Красногорске и собрало более 70 городов России и 6 дружественных стран в формате телемоста.

Главной площадкой стала площадь ДК «Подмосковье». Кульминацией события стало массовое обливание холодной водой, к которому присоединились участники от 5 лет и старше.

«Сегодня каждый, кто обливается, — это капля. А вместе мы образуем море под названием Россия. Мы едины и непобедимы», — отметил директор клуба Илья Шадриков.

Акция прошла уже в 14-й раз. Организаторы подчеркивают, что ее цель — показать, как здоровый образ жизни и закаливание объединяют людей разных возрастов и национальностей.

В рамках мероприятия также состоялся зимний турнир по многоборью ГТО, работали спортивные площадки и полевая кухня.