Патриотический фильм «Василек» показали школьникам в Химках

Учащимся начальных классов в школе «Триумф» в Химках показали короткометражный фильм «Василек». Он поднимает темы патриотизма и любви к Родине.

Киноуроки организуют для школьников с первого по 11 класс. Всего в воспитательную программу включили 99 картин. Также с учащимися проводят тематические беседы на патриотические темы.

«Наша цель — пробудить в детях чувство веры в светлое будущее, напомнить о важности таких качеств, как смелость и мужество», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Все образовательные фильмы доступны по ссылке. Ознакомиться с ними может каждый желающий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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