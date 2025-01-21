Патриотический кинопоказ прошел в библиотеке № 3 в Химках

Документальный фильм, посвященный повести Виктора Курочкина «На войне, как на войне», жителям Химок показали в библиотеке № 3. Встречу приурочили к 60-летнему юбилею литературного произведения.

Собравшиеся узнали интересные факты из биографии самого Виктора Курочкина и историю создания повести. Также в фильме представили отрывки из одноименной кинокартины.

«Очень познавательное мероприятие. Мы узнали много нового и интересного об этом произведении» — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Кинопоказ стал частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках. Она направлена на сохранение исторического и культурного наследия, воспитание в молодежи любви к Родине и гордости за ее героев. Так, с июля 2024 года в округе организовали свыше 600 тематических мероприятий, среди которых мастер-классы, лекции, встречи с ветеранами боевых действий и концерты.