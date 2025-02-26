Патриотический киноурок прошел в гимназии № 1 в Воскресенске

Фильм «Крепость» показали ученикам в рамках проекта «Киноуроки в школах России» партии «Единая Россия» в Воскресенске. После с ребятами обсудили, что такое патриотизм и почему важно быть преданным своей Родине.

Участие в мероприятии приняли школьники из средних классов. Урок для них организовали активисты «Единой России» и «Молодой гвардии».

«После просмотра фильма обсудили с ребятами понятие „патриотизм“ и пришли к выводу о том, как важно иметь способность на протяжении всей жизни быть преданным своему Отечеству, своему народу, быть готовым к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины», — отметил муниципальный депутат, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Этот проект реализуют в рамках партийного проекта «Новая школа». Школьники смотрят киноленты о ценностях и обсуждают важные темы.