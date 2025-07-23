Патриотический форум впервые прошел в Истре

Впервые на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея прошел Форум «Честь имею. Истринский рубеж». Причем место выбрали не случайно, ведь эта локация - знаковая территория, где в 1941 году остановили наступление немецко-фашистских захватчиков и не дали противнику прорваться к Москве.