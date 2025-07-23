Патриотический форум впервые прошел в Истре

Впервые на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея прошел Форум «Честь имею. Истринский рубеж». Причем место выбрали не случайно, ведь эта локация - знаковая территория, где в 1941 году остановили наступление немецко-фашистских захватчиков и не дали противнику прорваться к Москве.
Организаторами форума выступили: «Всероссийский орден Трудового Красного Знамени общество слепых», Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, фонд поддержки творческих инициатив «Во имя добра», Центр паралимпийского спорта и мотоклуб «Ночные волки», а также администрация округа.
Встречал гостей Народный коллектив «Духовой оркестр имени Р. Д. Олексюка», они исполнили военно-патриотические песни. После провели торжественное возложение цветов.
Также организовали различные выставки, мастер-классы, полевую кухню и показательные выступления по самбо. Работала выставка-реконструкция «Русский воин». А участие в форуме приняли инвалиды-ветераны боевых действий, участники СВО, проходящие реабилитацию в подмосковных центрах и творческие коллективы из Истры.
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