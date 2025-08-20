Патриотический форум пройдет в центре «Авангард» в Одинцове 22 августа

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Одинцове 22 августа пройдет форум «Воспитание гражданина и патриота — фундамент национальной безопасности России». Мероприятие приурочат ко Дню Государственного флага.

Цель форума — объединить усилия школ, семей и общественных организаций для формирования у подрастающего поколения гражданской позиции и патриотических ценностей.

Около тысячи специалистов, работающих в сферах воспитания и молодежной политики, примут участие в мероприятии. Почетными гостями станут Герой России, трехкратный олимпийский чемпион и сенатор Александр Карелин, первый заместитель министра образования Подмосковья Лариса Сулима, первый заместитель главы Министерства информации и молодежной политики региона Ольга Гребенщикова, директор центра «Авангард», депутат Московской областной думы Дарья Борисова и многие другие.

Участники форума обсудят вклад советской школы в победу в Великой Отечественной войне, передовые подходы к воспитательной работе, вовлечение школьников в общественно-полезную деятельность при помощи «Движения Первых», взаимодействие школы и семьи, а также важность военно-патриотического воспитания для обеспечения национальной безопасности.

Организаторы подготовили насыщенную программу. Все желающие смогут посетить интерактивную выставку «Растим патриотов Подмосковья вместе!», экскурсии, попробовать блюда полевой кухни, насладиться показательными выступлениями спортсменов, а также творческими номерами.

Особое внимание уделят встрече с Александром Карелиным и торжественной церемонии развертывания флага России, которая станет кульминацией форума.