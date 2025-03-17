Патриотический форум для молодых режиссеров открыли в Мытищах

Патриотический форум «Лаборатория Кино» пройдет в Мытищах с 14 по 20 марта. Он направлен на помощь молодым режиссерам и сценаристам в создании фильмов о Великой Отечественной войне. Для участников пройдут мастер-классы, лекции и другие активности.

Образовательный форум международного движения «Победа 9/45» открылся 15 марта. Он объединил свыше 150 режиссеров и сценаристов из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана., которые научатся рассказывать о подвигах времен ВОВ в формате кино. Для них проведут мастер-классы, лекции и практические занятия.

Перед кинематографистами выступят актеры и другие деятели искусства. Среди них — заслуженный артист России и телеведущий Александр Олешко и режиссер Алексей Герман-младший.

В завершении форума участники возложат цветы к Вечному огню на Красной площади.