Патриотический флешмоб ко Дню России прошел в Можайске

В преддверии Дня России центр Можайска стал местом проведения яркой патриотической акции: порядка ста человек собрались вместе, чтобы под звуки гимна развернуть огромный триколор и выразить свою любовь к Родине.

В едином строю замерли члены первичной профсоюзной организации Можайской больницы, медицинские работники, представители Молодежного парламента при Совете депутатов и волонтеры. Всех их объединило чувство гордости за свою страну и малую родину.

Кульминацией события стало торжественное развертывание государственного флага России под аккомпанемент гимна. Жители, проходившие мимо, останавливались, чтобы присоединиться к действу или запечатлеть его на камеру. С приветственным словом к собравшимся обратился главный врач Можайской больницы Александр Акименко, отметивший важность единства и сплоченности в современном мире. Заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная поблагодарила добровольцев и молодежь за активную жизненную позицию. Участники флешмоба поделились эмоциями: «Такие мгновения, как сегодня, доказывают, что наш округ — это территория сильных духом людей. Когда мы вместе, мы непобедимы». Акция прошла в теплой, дружественной атмосфере, оставив заряд положительных эмоций и яркие фотографии на память.