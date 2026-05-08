Патриотический флешмоб ко Дню Победы провели в НИКИ детства

В НИКИ детства прошла патриотическая акция, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С 4 по 8 мая юные пациенты института приняли участие в творческом флешмобе «Рисуем для героев 9 Мая».

Дети подготовили рисунки, посвященные празднику. В каждую работу ребята вложили слова поддержки, благодарность и теплые пожелания. Все рисунки планируют передать участникам специальной военной операции.

«Подобные мероприятия способствуют сохранению исторической памяти и укреплению основ патриотического воспитания. Важно, чтобы дети уже в раннем возрасте понимали ценность мира и осознавали преемственность мужества между героями Великой Отечественной войны и современными защитниками Отечества», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Участие в акции стало для детей возможностью отвлечься от лечебных процедур, проявить творческие способности и почувствовать сопричастность к важному событию.