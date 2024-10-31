Патриотический флешмоб ко Дню народного единства провели в Химках

Флешмоб «Мы едины — мы непобедимы» ко Дню народного единства стартовал в Химках. Россиянам предложили записать короткий видеоролик и произнести ключевую фразу.

Принять участие в акции может каждый желающий, независимо от возраста и национальности. Необходимо записать видео длительностью не более 10 секунд, представиться, назвать родной город и сказать следующее: «Мы едины — мы непобедимы». Готовый ролик нужно опубликовать в любой социальной сети с хештегом #МыЕдиныМыНепобедимы. Акция призвана объединить жителей по всей стране.

«Мы — единое целое, и только вместе мы можем справиться с любыми трудностями. Вперед к патриотическому единству! Присоединяйтесь!» — призвал муниципальный депутат Артур Каримов.

Участниками флешмоба уже стали местные жители, депутаты разных уровней, известные артисты и кинозвезды. Акция будет длиться до 2 ноября. Получить документ, подтверждающий причастность, можно по ссылке.

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