Патриотический фестиваль прошел в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске юнармейцы подвели итоги года и доказали, что патриотизм не знает ни возраста, ни пола. На сцене Детской хореографической школы имени Ирины Зайцевой 27 февраля развернулся фестиваль «Следы Победы: от юности к истории», объединивший лучших воспитанников военно-патриотического движения округа.

Главным достижением, которое прозвучало со сцены, стало второе место Наро-Фоминского отделения «Юнармии» в ежегодном областном смотре-конкурсе по итогам 2025 года. Однако организаторы подчеркнули, что этот успех сложился из личных побед каждого участника движения. В этот день чествовали руководителей школьных отрядов и активистов, показавших высокие результаты, причем особо отметили девушек: команда «Верность» завоевала бронзу во Всероссийской игре «Девушки в погонах», доказав, что хрупкие плечи тоже могут носить погоны с честью.

Торжественность событию придала церемония выноса флагов России и «Юнармии» под гимн страны. Но мероприятие запомнилось не только наградами: яркие творческие номера артистов и студентов округа, а также показательные выступления каратистов клуба «Рюто» превратили подведение итогов в настоящий праздник. Фестиваль «Следы Победы» вновь показал, что история страны живет не только в учебниках, но и в сердцах молодежи, готовой нести эту память дальше.