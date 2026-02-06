Патриотический фестиваль прошел в Красногорске

В Красногорске прошел второй патриотический фестиваль «Мы едины». Первый отборочный тур состоялся в доме культуры «Луч».

Участие приняли около 200 человек. Они представили номера в разных жанрах: музыка, театр, танцы и изобразительное искусство. Зрители увидели выступления воздушных гимнастов, вокалистов, хореографические и театральные постановки. Юные краеведы из студии «Родные истоки» рассказали истории своих предков.

«У нас много новых номеров. Педагоги отдают душу детям, а ребята развиваются. Жюри будет трудно выбрать лучших, потому что впереди еще отборочные туры», — отметила директор МАУ КДК «Красногорье» Вероника Андриянова.

Участники по-разному выражали любовь к Родине. Кто-то пел проникновенные песни, а кто-то танцевал.

«Этот танец показывает русскую душу и любовь к Родине. Мы соединили народные мотивы с современной хореографией. Для меня важно не место, а сами эмоции выступления», — рассказала участница студии «Миг танца» Александра Полуянова.

В фойе ДК «Луч» открылась выставка картин. Работы посвящены героям страны — прошлым и современным.

«Наши воспитанники создали патриотические работы, которые прославляют подвиги», — сказала заведующая филиалом Ольга Чубарь.

Гала-концерт и награждение победителей пройдут 27 февраля.