Патриотический час провели в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф прошел патриотический час «Память сильнее времени», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятие состоялось 12 февраля в рамках областной акции МГУБ «Защитники: от книги к делу» и краеведческого проекта «Гордимся славою героев». Участниками встречи стали ученики МОУ «СОШ им. Героя России Сергея Рыбникова».

15 февраля в России отмечается День вывода советских войск из Афганистана. Школьники вспомнили ключевые моменты истории, узнали о подвигах воинов-интернационалистов в Афганистане, Чечне, Сирии и других горячих точках. Центральным событием часа стала встреча с ветераном боевых действий в Афганистане Василием Савельевым. Капитан Военно-воздушных сил, командир вертолета МИ-8, кавалер ордена «Красная Звезда» совершил 223 боевых вылета. Василий Валентинович поделился со школьниками воспоминаниями, рассказал о боевых операциях и буднях той войны, почтил память земляков, погибших в Афганистане, Чечне, Сирии и в зоне специальной военной операции.

Отдельное внимание организаторы уделили теме специальной военной операции. Перед восьмиклассниками выступил журналист, документалист, главный редактор телеканала «Искра-ВЭКТ» Денис Снетков, неоднократно бывавший в зоне СВО. Он представил и прокомментировал фрагмент своего фильма из документальной трилогии «Донбасс-2022». Эта работа была отмечена на международном кинофестивале «Победили вместе» имени В. Меньшова.

Встреча помогла школьникам понять: настоящие герои живут рядом, а мужество, храбрость и любовь к Родине остаются качествами подлинного человека.