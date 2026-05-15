Патриотический час провели для учеников школы № 3 в Воскресенске

Встречу посвятили 80-летию со дня выхода книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия».

Депутат окружного совета Илья Донодин и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура поздравили учащихся и педагогов с Днем Победы, отметив важность патриотического воспитания молодежи на примерах героев прошлого и настоящего.

Ребятам рассказали об истории создания книги, написанной в 1946 году всего за 19 дней после знакомства писателя с прототипом главного героя, летчиком, командиром эскадрильи Алексеем Маресьевым, у которого не было ног. Школьники также посмотрели кадры военной хроники и воспоминания Бориса Полевого.

«Повесть о настоящем человеке» — одно из лучших произведений о Великой Отечественной войне, раскрывающее неимоверную волю людей к победе над фашизмом, воспевающее героический подвиг народа на примере конкретного человека.