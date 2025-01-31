Патриотический час провели для детей в Богородском округе

Для дошкольников Центра образования № 8 Богородского городского округа организовали патриотический час. Ребята посмотрели историческое видео про защитников нашей страны, поучаствовали в конкурсах и викторинах.

Этот год объявили в России Годом защитника Отечества. В Центральной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина в Богородском округе прошли мероприятия, посвященные этому событию. Одно из них — патриотический час «Честь и слава защитникам».

Ребятам из Центра образования № 8 показали видеопрезентацию «Колесо истории» про защитников родной страны. Также дети отправились в «Школу молодого бойца», где их ждали викторины, загадки, конкурсы и спортивные состязания. Юные участники мероприятия побывали в роли военных поваров, артиллеристов и разведчиков, а девочки примерили на себя роль медсестер. Помимо этого, дети приняли участие в конкурсе «Летает — не летает». Завершился патриотический час просмотром мультфильма.

Педагоги и дети остались очень довольны праздником. Такие мероприятия помогают маленьким жителям Богородского округа узнать больше о защитниках Отечества, почувствовать себя частью большой и сильной страны.