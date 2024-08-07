Патриотический час «Оборона Ленинграда. Оборона Одессы» прошел в Чехове

В детской библиотеке Чехова провели тематическое мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На нем вспомнили важные события тех лет.

Патриотический час «Оборона Ленинграда. Оборона Одессы» прошел 6 августа. Он продолжил цикл тематических мероприятий в детской библиотеке Чехова.

В событии поучаствовали заведующая учреждением Юлия Ефремкина и председатель комитета ветеранов войны и военной службы Станислав Горбачевский.

Автор сборника рассказов «Солдаты Великой Победы» рассказал о событиях войны в июле–октябре 1941 года. Особое внимание он уделил двум крупнейшим сражениям, которые сыграли решающую роль в ходе Великой Отечественной войны.

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