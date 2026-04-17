Патриотический час о войсках ПВО прошел в Воскресенске

В Центральной библиотеке им. Инны Гофф в Воскресенске состоялся патриотический час, посвященный Дню войск противовоздушной обороны. Встречу посетили учащиеся лицея им. П. В. Стрельцова, которым рассказали об истории ПВО и ее роли в защите страны.

В отделе краеведения библиотеки школьникам представили факты о становлении и развитии войск противовоздушной обороны. Особое внимание уделили защите Москвы и Подмосковья, а также современным задачам, с которыми сталкиваются военные специалисты.

Почетный гражданин Воскресенска, председатель Совета ветеранов Василий Дацюк рассказал о ключевых этапах развития ПВО. Он подчеркнул значимость создания защитного контура вокруг столицы и отметил, что сегодня система обороны продолжает совершенствоваться.

«ПВО всегда оставалась важной частью безопасности страны. От ее эффективности зависит защита мирного неба», — сказал он.

Заведующая отделом краеведения Елена Юрова познакомила школьников с книгами местных авторов на космическую тему. Она обратила внимание на вклад жителей округа и предприятий в развитие отрасли.

«Наши земляки участвуют в создании технологий, которые защищают воздушное пространство России», — отметила Елена Юрова.

Участники встречи задали вопросы и получили подробные ответы. Общение помогло лучше понять особенности службы и значение войск ПВО. Такие встречи формируют интерес к истории и могут повлиять на выбор будущей профессии.