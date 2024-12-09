Патриотический час ко Дню воинской славы прошел в Лосино-Петровском

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» из Лосино-Петровского стали участниками патриотической программы, посвященной ко Дню начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Участники мероприятия прослушали историческую лекцию, познакомились с фотографиями и архивными документами тех времен.

Специалисты по работе с молодежью отделения патриотического воспитания организовали для молодогвардейцев патриотическую встречу «1941 год, декабрь. Битва за Москву».

На мероприятии собравшимся рассказали о ключевых для истории событиях декабря 1941 года. Несмотря на тяжелые условия и большие потери советские войска остановили наступление врага и начали контрнаступление. Участникам встречи показали документальные хроники, фотографии и медиаматериалы.

В конце встречи гости патриотического часа побеседовали о роли молодежи в сохранении исторической памяти и о важности изучения истории своей страны.

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