Патриотический час к 83-й годовщине завершения Сталинградской битвы прошел в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф прошло памятное мероприятие, посвященное Сталинградской битве. На патриотический час собрались ветераны и студенты местного филиала Российской академии туризма.

Мероприятие «О Сталинграде горькая строка» состоялось 4 февраля в отделе краеведения. Участники вспомнили о переломном сражении Великой Отечественной войны, которое длилось 200 дней и ночей и стало началом конца нацистской Германии.

Перед собравшимися выступили почетные гости. Депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск Жанна Мишина и руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура подчеркнули важность сохранения исторической памяти о ключевых датах. Председатель Совета ветеранов округа, почетный гражданин Василий Дацюк подробно рассказал о ходе ожесточенных боев за город и беспримерном подвиге его защитников. Выступления дополнил показ документальной хроники, которую присутствующие смотрели с особым вниманием.

Своими личными впечатлениями поделилась Нина Крылова, рассказавшая о посещении волгоградской земли — современного Сталинграда. Любовь Фролова в своем выступлении акцентировала, насколько важно передавать правду о войне и ее героях новым поколениям.

Краеведческую часть встречи провела заведующая отделом краеведения библиотеки Елена Юрова. Она рассказала о воскресенцах — участниках той великой битвы. Особой эмоциональной точкой стал видеоролик на песню «В парке у Мамаева кургана», стихи к которой были написаны уроженкой Воскресенска, поэтессой Инной Гофф, чье имя носит библиотека.