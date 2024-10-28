Патриотический час для школьников провели в библиотеке Воскресенска

В отделе краеведения центральной библиотеки имени Инны Гофф в Воскресенске организовали патриотический час «Разговор с героем». На встречу со школьниками пригласили дочь и бабушку героев округа Надежду Илютович.

Надежда Илютович в рамках патриотического часа рассказала старшеклассникам о подвигах своих родных. Ребята узнали об отце гостьи — полном кавалере трех орденов Славы Семене Илютовиче, он героически сражался в годы Великой Отечественной войны. Также Надежда Илютович рассказала школьникам о внуке — герое специальной военной операции Вячеславе Зинцове. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Подобные встречи формируют у подрастающего поколения патриотические чувства, гордость за русский народ, учат любить и помнить историю страны.

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