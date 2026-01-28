Патриотический час для школьников прошел в Воскресенске

Встреча состоялась 27 января в детском отделении Воскресенской городской библиотеки № 2. Мероприятие было посвящено подвигу жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Литературно-патриотический час «Блокадной вечности границы» организовали в рамках проекта «Единой России» «Успех V единстве поколений».

В зале звучали фрагменты знаменитой Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича и демонстрировалась военная кинохроника. Учащиеся гимназии № 1 читали стихи поэтессы Ольги Берггольц, чей голос стал символом надежды для осажденного города.

На мероприятии присутствовали почетные гости: депутат округа Александр Елисеев и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура, который сам участвовал в боевых действиях. Он подчеркнул, что блокада Ленинграда — это страница истории, где ужас и голод соединились с беспримерным мужеством и стойкостью людей.

Патриотический час помог ребятам не только узнать о героическом прошлом страны, но и почувствовать связь поколений, осознать ценность мира и важность исторической памяти.