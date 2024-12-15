Патриотический час для молодежи прошел в библиотеке Лосино-Петровского

В библиотеке городского округа Лосино-Петровский состоялся патриотический час «Героев бывших не бывает». Ребят познакомили с подвигами героев, показали им тематические видеоматериалы.
Лекцию «Героев бывших не бывает» организовали для того, чтобы укрепить в молодежи городского округа Лосино-Петровский патриотический дух и любовь к Родине. Ребятам рассказали о военных подвигах предков, а также об их наградах за проявленные отвагу и мужество. Помимо доблестных поступков героев войны, отдельное внимание уделили и достижениям космонавтов, летчиков-испытателей, исследователей, ученых и других выдающихся граждан страны. Молодым людям представили мультимедийный материал с фотографиями и видео о героических поступках предков. Участники встречи смогли лучше осознать бесценный вклад каждого героя в историю России.
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