Патриотический час для молодежи прошел в библиотеке Лосино-Петровского

Лекцию «Героев бывших не бывает» организовали для того, чтобы укрепить в молодежи городского округа Лосино-Петровский патриотический дух и любовь к Родине. Ребятам рассказали о военных подвигах предков, а также об их наградах за проявленные отвагу и мужество. Помимо доблестных поступков героев войны, отдельное внимание уделили и достижениям космонавтов, летчиков-испытателей, исследователей, ученых и других выдающихся граждан страны. Молодым людям представили мультимедийный материал с фотографиями и видео о героических поступках предков. Участники встречи смогли лучше осознать бесценный вклад каждого героя в историю России.