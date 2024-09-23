Патриотический благотворительный концерт прошел в парке Кривякино в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск провели патриотический благотворительный концерт «Своих не бросаем!». Во время мероприятия организовали сбор гумпомощи, а также мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению нашлемников.

Вокалисты студии «Аллегро», исполнители Дворцов культуры «Современник» и «Рубин» из Раменского, а также арт-группа «Голос» выступили на главной площади Воскресенска. Они исполнили патриотические песни о героизме, чести и доблести русских воинов.

Для гостей мероприятия провели мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению нашлемников. Также в парке собирали гуманитарную помощь и благотворительные пожертвования. Все созданные на мастер-классах вещи и гумпомощь отправят на фронт. Собранные денежные средства передадут в Благотворительный фонд поддержки военнослужащих.

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