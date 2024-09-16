Патриотический автопробег в честь 80-летия Великой Победы прошел в Подмосковье

Патриотический автопробег «Наследники Победы в строю! Навстречу 80-летию Великой Победы» прошел в Подмосковье. Колонна стартовала от Дома Правительства Московской области.

«Участники сегодняшнего патриотического автопробега направились к мемориальным комплексам в подмосковных городах — посетили „Парк Победы“ и „Рубеж Славы“ в Истре, Мемориал 9-й Гвардейской дивизии „Рубеж обороны Москвы“ в Красногорске, мемориальный комплекс „Героям-Панфиловцам в Волоколамске. Финальной точкой акции стал памятник „Юным Героям-Партизанам“ в Волоколамске», — рассказала министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

В акции поучаствовали мотоциклисты отделений клуба «Ночные волки» из Дмитрова, Талдома, Истры и Красногорска. Организовали пробег Совет ветеранов администрации губернатора Подмосковья при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

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