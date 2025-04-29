Патриотический автопробег «Дорогами Победы» пройдет в Подмосковье 21 мая

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» 21 мая проведет юбилейный патриотический автопробег «Дорогами Победы». Маршрут пройдет по населенным пунктам воинской славы и доблести в округах Подольск, Рузский и Волоколамский.

Участниками станут люди с военными травмами, бойцы спецоперации, спортсмены-паралимпийцы, депутаты, члены Общественной палаты Московской области и активисты.

Пробег стартует возле мемориала, посвященного подвигу курсантов подольских училищ. Завершится маршрут вечером в деревне Нелидово Волоколамского округа, у мемориального комплекса героям-панфиловцам.

В этом году в мероприятии запланировано участие до 20 автомобилей с ручным управлением. Местные администрации призвали обеспечить сопровождение колонны, доступную парковку, звуковое оборудование, а также содействие добровольцев.

Особое внимание уделят безопасности и комфорту участников.

В ходе акции участники почтят память павших воинов, возложат цветы, установят таблички с именами героев и проведут встречи с ветеранами.

Проект реализуют при поддержке Министерства информации и молодежной политики Подмосковья, Министерства здравоохранения региона, а также Территориального центра медицины катастроф.