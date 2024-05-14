Патриотический автопробег «Дорогами Победы» пройдет в Подмосковье 16 мая | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 00:48 Патриотический автопробег «Дорогами Победы» пройдет в Подмосковье 16 мая РИА «Новости»

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В Подмосковье 16 мая стартует патриотический автопробег «Дорогами Победы», организатором которого выступает Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница». Мероприятие посвящено победе над нацизмом в Великой Отечественной войне, оно начнется в 10:00 и закончится в 19:00.

Автопробег пройдет по городам воинской славы Подмосковья: Наро-Фоминску, Можайску, Волоколамску, Дмитрову. Тематические митинги и возложение цветов организуют в местах установки стел с гербом города и текстом указа президента о присвоении звания.

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Участниками патриотического автопробега станут 16 пилотов с инвалидностью, управляющие машинами с ручным управлением. В мероприятии примут участие инвалиды с военной травмой, участники СВО, спортсмены-паралимпийцы, члены регионального штаба ОНФ, подмосковные депутаты и чиновники разных уровней.

Автопробег пройдет при поддержке гранта для НКО Московской области с участием средств Фонда президентских грантов. Координировать мероприятие будет министерство информационных и социальных коммуникаций.