Патриотический автомотопробег начался в Дмитрове

Традиционный автомотопробег по местам боевой славы стартовал в Дмитрове. Впервые его провели в 1968 году.

Мероприятие прошло на Советской площади. Участниками стали местные жители, школьники и кадеты, ветераны труда, Вооруженных сил, члены Дмитровского отделения мотоклуба «Ночные волки» и участники спецоперации.

Они почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. После украшенная символикой Победы колонна начала движение.

«Каждый километр, который мы преодолеем сегодня, — это напоминание о тысячах километров дорог войны, пройденных нашими предками от Москвы до Берлина. Мы чтим их подвиг, помним о стойкости всех, кто ковал Победу в тылу и на фронте», — сказала заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Также на братской могиле в Яхроме прошел митинг. Затем колонна направилась по маршруту Деденево — Белый Раст — Дмитровка — Каменка — Семеновское — Рогачево — Горшково — Красная горка.

Участники автопробега делали остановки у памятников и обелисков воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, возлагали цветы, чтили их память минутой молчания.

«Этот пробег — мост между поколениями. Путь проходит по дорогам войны, чтобы память о великом подвиге наших отцов и дедов жила вечно», — добавил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.