Патриотический альманах выпустили в Чехове

Презентация первого номера духовно-нравственного патриотического альманаха «Аксиос. Достоин» прошла в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил. Выпускающим редактором стал Юрий Кобяков, который проживает в деревне Пешково и исполняет обязанности старосты.

Слово «Аксиос» в православии значит возглашение, которое поется при посвящении в церковный сан и выражает свидетельство о непорочной жизни и добром нраве поставляемого.

«Он сделан из материалов, которые посвящены патриотизму и 80-летию Великой Победы. Но кроме того, здесь есть масса интересных материалов», — сказал член Общественной палаты Юрий Кобяков.

В альманахе опубликованы интервью Героя Советского союза Геннадия Зайцева, депутата Государственной Думы Владислава Третьяка, народного артиста РСФСР Льва Лещенко, олимпийской чемпионки Ольги Брусникиной и народного артиста России Владимира Маторина.

На презентацию пригласили заместителя главы Ольгу Щукину, настоятеля Вознесенской Давидовой пустыни Игумена Сергия и издателя Романа Руднева.

«Первый номер — объединяющий для всех, чтобы мы все смогли услышать друг друга. Те таланты, которые выпустили этот журнал, они были объединены одним — любовью к своей Родине», — дополнил настоятель Вознесенской Давидовой пустыни Игумен Сергий Куксов.

Среди гостей была ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина, которая рассказала о страшных событиях тех лет.

«Злодения их видела. Видела двух повешенных мальчиков 12-ти и семи лет голенькими в Западной Украине. Повешены были за то, что ходили к маме с папой в лес и носили маленькие записочки», — рассказала ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина.

Пока патриотический альманах «Аксиос. Достоин» выпущен в свет лишь в тестовом режиме. В дальнейшем планируется публикация издания на онлайн-платформах и на бумажном носителей.